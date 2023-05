Een zwaar verdict voor Lawrence Naesen na een aanrijding door een volgwagen

Lawrence Naesen heeft gebroken ribben aan een val in de Tro Bro Léon overgehouden. Hij werd er door een volgwagen onderuit gereden.

In de Tro Bro Léon moeten de renners over heel wat onverharde wegen. Zo wordt het de Parijs-Roubaix van Bretagne genoemd. Ook kan het er heel hectisch aan toegaan.

Zo was er een spectaculaire val van Lawrence Naesen. Hij werd door een volgwagen langs achter aangereden. "Voor alles een 1e keer", reageerde hij daartoen op. Tegelijk haalde hij ook uit naar de chauffeur van de volgwagen: "Bedankt en gefeliciteerd met het rijbewijs dat je bij de cornflakes hebt gekregen, Frédéric Guesdon."

Enkele dagen later kwam Naesen met een nieuwe update over zijn val. Ondertussen was hij naar het ziekenhuis voor onderzoeken geweest en dat bracht slecht nieuws aan het licht. "Gebroken ribben", liet hij in een korte reactie op Twitter weten. Hoelang Naesen uit is, is nog niet duidelijk.