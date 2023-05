Voorzitter rennersvakbond reageert na de aanrijding met Lawrence Naesen en onderneemt actie

De aanrijding van Lawrence Naesen tijdens de Tro Bro Léon heeft voor beroering gezorgd. Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond CPA, werd gecontacteerd en ook die is er niet over te spreken.

Tijdens de Tro Bro Léon kwam Lawrence Naesen ten val. Nadien vertelde hij op Twitter dat hij door een volgwagen aangereden werd. "Bedankt en gefeliciteerd met het rijbewijs dat je bij de cornflakes hebt gekregen, Frédéric Guesdon", schreef hij erbij.

Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond CPA, reageerde onder de tweet: "Het spijt me dat je dit moest overkomen. We zijn er al aan het werken en vroegen al om een onderzoek te starten. Een andere renner had me het voorval ook al gemeld."

We are working on this and we are sorry this happened to you. We already asked for an investigation a few hours ago. You can thank another rider for informing me about this situation. — Adam Hansen (@HansenAdam) May 7, 2023

Een paar dagen later kwam Hansen nog eens terug op het voorval. "Ik weet niet wat me het meeste stoort. Een rijder van mij wordt door een auto tijdens een race aangereden. Dan wordt er gezegd dat het bij de koers hoort, en dat is altijd zo geweest. Of geen enkele persoon kwam zich bij de rijder die werd aangereden, verontschuldigen", schreef hij op Twitter.

"Ik had 8 jongens die me over het voorval contacteerden en kreeg 3 telefoontjes van rijders", ging Hansen verder. "Dus voor hen is het belangrijk. Zonder rekening te houden met de rijder die werd aangereden door een auto en de bestuurder gewoon doorreed." Ook voegde hij er nog een stevig statement aan toe: "We moeten stoppen met in het verleden te leven."

Onder de tweet voegde Hansen nog enkel screenshots toe. Het zijn berichten van renners die hem contacteerden. Ook gaat het over een officiële communicatie van Hansen zelf om een onderzoek te starten. Daarin stond er dat "het voorval niet in de doofpot mag gestoken worden". Ook bleek dat de ploegleider in kwestie gewoon doorreed alsof er niets gebeurd was.