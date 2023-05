'Belg rijdt nog 2 jaar langer voor Cofidis'

Piet Allegaert heeft zijn contract bij Cofidis met 2 jaar verlengd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Sinds 2020 rijdt Piet Allegaert voor Cofidis. Hij behaalde enkele mooie ereplaatsen zoals een 2e plaats in de Tro Bro Léon in 2021 of een 4e plaats in de Gooikse Pijl in 2022.

Het contract van Allegaert liep eind 2023 af, maar volgens Het Nieuwsblad zou dat verlengd worden. Hij zou met 2 jaar verlengd hebben.

Voor zijn periode bij Cofidis reed Allegaert 3 seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise. Daar boekte hij ook zijn enige profoverwinning. Hij sprintte in 2019 in de Circuit Franco Belge (toen nog Tour de l'Eurométropole) naar de zege. In 2016 was hij nog stagiair bij Trek-Segafredo.