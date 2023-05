Demi Vollering kan in het Baskenland voor een straffe prestatie zorgen: "We zien wel"

Demi Vollering heeft nog maar eens gewonnen. Ze pakte ook rit 2 in de Ronde van het Baskenland. Zo is ze voorlopig de enige die ooit een rit in het Baskenland kon winnen.

Sinds 2022 bestaat de Ronde van het Baskenland nog maar voor de vrouwen. Vorig jaar won Demi Vollering alle ritten en dus ook het eindklassement. Dit jaar is Vollering op haar elan aan het doorgaan. Ze won al solo de openingsrit en zaterdag won ze ook de 2e rit. Zo kan ze zondag de 3e zege op rij pakken en dus ook de 6e zege op rij als je 2022 erbij rekent. Dat zou een straffe prestatie zijn. Die laatste etappe gaat van San Sebastian naar San Sebastian en volgens Vollering belooft die moeilijk te worden. "Eerst moeten we veilig blijven en in de finale geraken", vertelde ze in het flashinterview na de etappe. "Daarna zien we wel."