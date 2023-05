Ooit nog een concurrent van Remco Evenepoel: "Uit een diep dal gekropen"

Karel Vacek eindigde 2e op de Gran Sasso. Voor hem voelde dat al als een overwinning aan, want hij doorstond een moeilijke periode.

Op de slotklim van rit 7 in de Giro zat Karel Vacek in de kopgroep van 3. De renner van corratec-Selle Italia hing aan de rekker, maar werd uitieindelijk toch nog 2e.

Achteraf vertelde Vacek zijn verhaal bij het Tsjechische iDNES.cz. Bij de junioren was hij nog een van de concurrenten van Remco Evenepoel. Zo versloeg hij de wereldkampioen in de Vredeskoers op een aankomst bergop en in de Giro della Lunigiana won Vacek een rit en een tijdrit.

"Maar nadien ben ik door een moeilijke periode gegaan", aldus Vacek. Zo kreeg zijn vader een gevangenisstraf. "Ik was mentaal gebroken en kon er moeilijk mee omgaan."

Die 2e plaats voelde voor Vacek dan ook als een overwinnig aan. "Ik ben uit een diep dal gekropen en dit is een beloning voor mij. Ik wil een leven als profrenner en dit is voor mij als een droom."