Opnieuw Demi Vollering in het Baskenland: ze legt er de andere favorieten in een prestigesprintje erop

Demi Vollering heeft na de openingsetappe ook de 2e etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. Ze regelde een prestigesprintje en verstevigt zo haar leiderstrui.

Voor de 2e rit in de Ronde van het Baskenland was het aan de punchers. Officieel lagen er maar 2 beklimmingen tussen Vitoria-Gasteiz en Amurrio (133 km), maar in de slotkilometers lag er nog een vervelende kuitenbijter met stroken tot 8%.

In het begin leek er een ruime kopgroep van 14 rensters met onder meer Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer weg te rijden, maar op de 1e klim van de dag, La Tejera, werden ze weer ingelopen.

Daarna waren er nog enkele schuchtere aanvalspogingen, maar het duurde tot 50 km van de streep vooraleer er nog eens een groepje langer kon wegblijven. Een trio kreeg het gezelschap van 6 andere rensters, maar op zo'n 30 km van de streep werden ook zij weer gegrepen.

Op het klimmetje in de finale legde Vollering een hoog tempo op. Ze reed samen met Katarzyna Niewiadoma en Claire Steels weg. Wat verderop kwamen Liane Lippert en Olivia Baril aansluiten en in de afdaling kwamen nog meer rensters aansluiten. Onder meer Annemiek van Vleuten, Marlen Reusser en Niamh Fisher-Black zaten opnieuw voorin.

We gingen naar een sprint op een lichthellende aankomststrook. Dat was een koud kunstje voor Vollering. Ze won voor Soraya Paladin en ploeggenote Reusser. Vollering verstevigt haar leiderstrui.