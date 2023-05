Geraint Thomas gebruikt alweer zelfde verwijt voor Remco Evenepoel nadat hij tijdritzege door neus geboord ziet

Geraint Thomas heeft de tweede tijdrit in de Giro met één seconde verloren van Remco Evenepoel. De Brit verweet Evenepoel weer op zijn typische manier.

Geraint Thomas reed in de tweede tijdrit veel beter dan in de eerste en zag de overwinning maar nipt aan zich voorbij gaan. Remco Evenepoel was nog nipt een seconde sneller.

"Het doet pijn om zo dichtbij de overwinning te komen. Het is de vierde keer dat ik tweede word in een tijdrit van de Giro. Iets te veel tweede plekken, naar mijn smaak. Het is in ieder geval goed om vooraan mee te doen", zei Thomas achteraf. Hij wacht nog altijd op een eerste ritzege in de Giro.

Toen Thomas in de hotseat zat en zag dat Evenepoel zijn tijd nipt verbeterde noemde de Brit Evenepoel een "f*cking little bastard." Normaal houdt hij het op "little bastard", maar deze keer koos Thomas dus voor een iets zwaarder woordgebruik.

Met een achterstand van 45 seconden op Evenepoel trekt Thomas nu de rustdag in. "Ik ga niet zo veel doen. Een kort rondje, goed uitrusten en mij voorbereiden op het tweede blok."