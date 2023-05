Merkwaardig toneelstuk opgevoerd in ingekorte bergrit in de Giro, De Plus levert sterk werk in dienst van leider Thomas

Het inkorten van de rit was al één belangrijk aspect. Het verhaal werd vervolledigd met een toneelstuk zoals we dat zelden gezien hebben in een grote ronde. Rubio werkte af, Thomas blijft leider.

Het toepassen van het Extreme Weather Protocol door de Giro-organisatie betekende dat het peloton zich pas aan de voet van de Croix de Coeur moest melden, voor een ingekorte rit van slechts 74 kilometer. Met wel een finale waarin het omhoog ging. Armirail, Pinot, Cepeda, Gee, Riccitello, Valentin Paret-Peintre en Rubio reden bergop weg.

Voor Armirail was het vooral zaak om zijn kopman Pinot mee in de ontsnapping te krijgen en de knecht bij Groupama-FDJ liet zich weer uitzakken. Achter de vluchters verzette Laurens De Plus bergen werk om er voor te zorgen dat INEOS Grenadiers wel de controle behield in de groep der favorieten.

SPELLETJE TUSSEN PINOT EN CEPEDA

In de kop van de koers ging Pinot aan de boom schudden in de slotklim naar Crans-Montana. Van Cepeda en Rubio was de Fransman nog niet af. Pinot maakte zich druk in het koersgedrag van Cepeda en liet de Ecuadoriaan dan plots enkele meters wegsluipen. Een toneelstuk waar toch met grote ogen naar gekeken kan worden.

Pinot dichtte de kloof wel weer en bracht ook Rubio mee in zijn zog. De Colombiaan was de slimste, want hij werkte af voor Movistar in een sprint met drie. Pinot werd tweede, een te vroeg sprintende Cepeda derde. Bij de favorieten waren er versnellingen van Carthy en Caruso te bespeuren. Thomas kwam echter niet in de problemen.