Ambities Evenepoel leren ook ander Belgisch klimtalent van Soudal Quick-Step enorm veel, maar: "Dat heb ik nodig"

Er is nog meer dan Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Ook als het op klimmen aankomt. Dat laat Ilan Van Wilder zeker zien.

De meesterknecht haalt in Het Laatste Nieuws aan dezelfde postuur te hebben als zijn kopman. Zijn fiets maakt dat duidelijk. "Als Remco erop springt, voelt hij zich zo goed als op zijn eigen fiets. Het enige verschil is dat ik iets verder zit en hij het stuur wat korter moet houden. Maar hij kan er eigenlijk perfect mee finishen."

APART PROGRAMMA NA GIRO

Er is wel nog meer in het koersleven dan knechten voor Evenepoel, stelt Van Wilder. "Ik probeer nu een mooie balans te vinden tussen wat ik doe voor Remco en voor mezelf. Ook na de Giro krijg ik een apart programma, waarbij het even gedaan is met knechten en ik de mogelijkheid krijg om zelf een uitslag te rijden."

"Dat heb ik nodig voor mijn ontwikkeling", weet Van Wilder. "Ik leer enorm veel bij in de dienende rol voor Remco, maar ik ben nog veel te jong om me daar uitsluitend op toe te leggen." Door de opgave van Evenepoel kan Van Wilder in het verdere verloop van de Giro ook zijn kans gaan, al zijn er weinig ploegmaats om hem daarbij bij te staan.