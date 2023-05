Geen Evenepoel meer in Giro, maar Wolfpack leidt wel opnieuw in een koers en 21-jarige jonge wolf krijgt niets dan lof

Ondanks de opgave van Evenepoel in de Giro heeft de Wolfpack opnieuw de leider in een wedstrijd. Kasper Asgreen staat op kop in de Vierdaagse van Duinkerke en is vol lof over een jonge Belgische ploegmaat.

In de vierde rit maakte Asgreen deel uit van de groep van zo'n zestig man die spurtte voor de overwinning. Dat was voldoende om de leiderstrui over te nemen van Benjamin Thomas. "Het was een hectische rit door de kasseistroken, maar de ploeg deed geweldig werk door mij, Tim Merlier en Ethan Vernon uit de problemen te houden."

WAAIERS

In de finale was het wel kwestie om enorm alert te zijn, want anders had het nog mis kunnen lopen. "Op de laatste strook werd het peloton op een lint getrokken en brak het in waaiers. De ploeg trok flink door en door hen heb ik nu de leiderstrui."

Ook van de partij: Lars Craps, een 21-jarige jongeman die aan zijn eerste maanden bij het Development Team van Soudal Quick-Step bezig is en met de grote jongens mee naar Duinkerke mocht. "Ik ben blij met het werk van Lars, hij was geweldig en hield ons uit de problemen in de finale. Het zou mooi zijn om de trui te kunnen behouden."