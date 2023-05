Patrick Lefevere is recht voor de raap en blikt glashelder terug op beslissing om Remco Evenepoel uit Giro te halen

Remco Evenepoel uit de Giro halen is iets wat bij velen als een shock aankwam. Patrick Lefevere reageert er enkele dagen later nog eens op, nu het stof een heel klein beetje is gaan liggen.

In een gesprek met Het Nieuwsblad benadrukt Patrick Lefevere nog eens dat het het niet waard was geweest om Remco Evenepoel in de Giro verder te laten rijden. Lefevere hoort ook verhalen van renners die eveneens corona hebben en toch zouden doorrijden. Bij Soudal Quick-Step zijn ze voor zo'n scenario absoluut niet te vinden.

LANGE TENEN

De roze trui die de Giro verlaat: in Italië kwam het over als een affront. Hoe is het anders te verklaren dat in een krant als La Gazzetto dello Sport werd geopperd dat Evenepoel zonder corona zou afstappen, uit vrees voor een nederlaag? Absurd. Lefevere onderstreept zijn liefde voor de Italianen, maar haalt ook aan dat ze lange tenen hebben.

Ook opvallend: de CEO van Soudal Quick-Step is nog eens afgereisd naar de Giro. Terwijl Evenepoel ondertussen thuis zit. Lefevere is ook niet blind voor het feit dat twee dagen na diens opgave nog eens vier van zijn renners uit koers lagen. Hij zegt teruggekomen te zijn uit respect vooor de mensen die er wel nog aan de slag zijn.