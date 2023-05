Primoz Roglic geeft zelf aan hoe het in de Giro met zijn fysieke paraatheid zit

Er zijn al de hele Giro twijfels over de fysieke paraatheid van Primoz Roglic. Zelf heeft hij daar nu op gereageerd.

Voor de Giro waren er vragen of Primoz Roglic de Giro wel topfit zou halen. Hij was lang uit door een schouderoperatie eind 2022. Uiteindelijk lag hij voor op schema en voegde hij ook nog de Tirreno-Adriatico aan zijn programma. Nadien reed hij zoals voorzien ook nog de Ronde van Catalonië als voorbereiding.

Tijdens de Giro ging eerst het gerucht de ronde dat Roglic corona zou hebben. Dat werd ontkent, maar nadiek kwam hij ook een paar keer ten val. Vooral van die laatste heeft nog last. Hij heeft nog last aan de heup, vertelde Koen Bouwman bij Eurosport.

Roglic reageerde ondertussen zelf bij Eurosport: "Ik moet recupereren, want die val (waar Tao Geoghegan Hart moest opgeven, red.) was echt hard. Ik moet deze etappes nu zonder problemen doorkomen. Momenteel voel ik me geen 100%, maar dat is geen probleem omdat ik met de besten telkens over de streep rij. We bekijken het dag per dag."