🎥 Tot het uiterste: 2 kemphanen vechten bijna letterlijk voor de bergpunten

In de Giro is er in de 15e rit heel wat strijd geleverd. Dat namen 2 renners bijna iets te letterlijk.

Tijdens de 15e rit waren er heel wat bergpunten te verdienen. Er lagen onderweg maar liefst 4 officiële beklimmingen. De 1e beklimming van de dag was de Valico di Valcava, een berg van 1e categorie. Ben Healy en Einer Rubio streden er voor de bergpunten. De 2 reden zij aan zij in de laatste kilometer. Daarbij maakten ze gebruik van hun ellebogen en schouders om de andere af te troeven. Het ging er bitsig aan toe, maar uiteindelijk liet Rubio lopen en kwam Healy als 1e boven. 🚴🇮🇹 | Dat zijn wel heel zwaarbevochten bergpunten voor Healy 🤣😆 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/O7TAyVEILm — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 21, 2023 Nadien streden Healy en Rubio opnieuw voor de bergpunten. Op de Miragolo San Salvatore ging het er sportiever aan toe en het leek weer goed te gaan tussen de 2. 🚴🇮🇹 | Een millimetersprint boven op de Miragolo San Salvatore voor de bergpunten.. Deze keer in het voordeel van Rubio! Ook lijkt alles weer bijgelegd tussen de twee 🤜🤛 #Giro



