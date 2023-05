José De Cauwer ziet België met een landgenoot in deze Giro kennismaken: "Hij is een openbaring"

Laurenz Rex is opnieuw met de vroege vlucht mee geweest. Zo leert België hem meer en meer kennen.

In de 11e etappe was Laurenz Rex de grote motor in de vroege vlucht. Uiteindelijk werd hij na ruim 210 km als laatste gegrepen.

En ook zaterdag tijdens de 14e rit zat Rex in de vroege vlucht. Hij deed tot aan de streep mee voor de overwinning, maar werd uiteindelijk in de spurt 4e.

"Rex heeft het goed gedaan", vond José De Cauwer bij Sporza. "Hij heeft zijn lengte en gewicht wat tegen zich met een etappe als zaterdag, maar in deze Giro heeft hij al heel mooie dingen laten zien. Voor ons Belgen is hij toch zeker een openbaring."

Voor Rex is het zijn 1e grote ronde uit zijn carrière. Voor Intermarché-Circus-Wanty reed hij altijd voor ploegen (Bingoal Pauwels Sauces WB en de opleidingsploeg ervan) die geen uitnodiging voor een grote ronde kregen.