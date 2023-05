Smaakmaker van de Giro 2022 twijfelt aan toekomst bij Jumbo-Visma: "Dat gaat in deze ploeg niet samen"

Koen Bouwman won vorig jaar twee ritten en de bergtrui in de Giro. Maar dit jaar heeft de Nederlander een andere rol en dat knaagt toch wat.

Jumbo-Visma bulkt van de steengoede renners en dus moeten renners soms hun eigen ambities aan de kant zetten voor die van een kopman. Zo ook Koen Bouwman dit jaar in de Giro.

Vorig jaar was de Nederlander een smaakmaker, maar nu moet hij zich wegcijferen voor Primož Roglič. En daar heeft hij op zich geen probleem mee, anders was hij niet naar de Giro getrokken.

Blijven of vertrekken?

Toch twijfelt Bouwman aan zijn toekomst bij Jumbo-Visma, waar hij nog een contract heeft tot eind 2024. "Ga ik mezelf nog een x-aantal jaren wegcijferen voor kopmannen, of wil ik voor mezelf rijden? Dat is een tweestrijd, want in deze ploeg gaat dat niet samen", zegt Bouwman bij De Volkskrant.

Wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss en sprinter Olav Kooij vertrekken wellicht al bij Jumbo-Visma, omdat hun eigen ambities niet meer volledig in lijn liggen met die van de ploeg.