Ex-renner Tom Dumoulin komt met iets nieuws op de proppen: "Heel bijzonder"

Tom Dumoulin is met een autobiografie bezig. Die zou half 2024 moeten verschijnen.

Sinds dit jaar is Tom Dumoulin renner af. Tegenwoordig is hij analist voor de NOS, maar hij is ondertussen ook met wat anders bezig.

Zo is Dumoulin aan zijn autobiografie bezig: 'Tom Dumoulin. De Autobiografie'. Het is de bedoeling dat het boek in juni 2024 zal uitkomen.

Dumoulin werkt daarvoor samen met sportjournalist Nando Boers. Samen reizen ze naar verschillende plekken in Europa die in Dumoulins wielerleven belangrijk waren. Vanuit die plekken vertelt Dumoulin dan over zijn leven, carrière en toekomst.

"Ik vind het heel bijzonder om het verhaal van mijn carrière nu samen met Boers te gaan schrijven", zei Dumoulin in een persbericht. "Het gaat over de avonturen en over de achtergronden achter de successen en daarnaast ook de teleurstellingen. Ten slotte haal ik de herinneringen terug en kan ik ze met iedereen delen.