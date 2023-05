Lotte Kopecky en SD Worx overklassen de tegenstand in de Thüringen Ladies Tour

SD Worx heeft de 1e rit in de Thüringen Ladies Tour gewonnen. In de ploegentijdrit waren Lotte Kopecky en co 10 seconden sneller dan Canyon/SRAM. Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick-Step eindigden ook in de top 5.

In Duitsland gaat de hele week de Thüringen Ladies Tour door. De rittenkoers begon met een ploegentijdrit met start en aankomst in Schleiz. Die was 9,1 km lang en ging over glooiende wegen. Het was tot Jayco AlUla wachten om een 1e echte richttijd te krijgen. Het team legde de tijdrit in 13'15" af. Daarna kwamen de andere topploegen. Fenix-Deceuninck, met de terugkerende Sanne Cant en Julie De Wilde, deden er 15 seconden trager over. Met 13'28" zetten ze voorlopig de 2e tijd neer. Daarna kwam ook AG Insurance-Soudal Quick-Step. Het team werd met een tijd van 13'34" 3e. Ten slotte konden enkel nog Canyon/SRAM en SD Worx Jayco AlUla bedreigen. Canyon/SRAM kwam met 13'26" 11 seconden te kort. Dat in tegenstelling tot SD Worx met onder meer Lotte Kopecky. Met een vrouw minder deden ze nog een klets van de tijd van Jayco AlUla. Het won met 13'05" van het Australische team. Canyon/SRAM werd 3e en Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick-Step respectievelijk 4e en 5e.