Soudal Quick-Step juicht het schitterende nieuws over Remco Evenepoel van harte toe

Dat had Remco Evenepoel laten weten op zijn eigen social mediakanalen. Zijn ploeg Soudal Quick-Step is verheugd en heeft het inmiddels ook bevestigd. "Kijk eens wie terug is", valt te lezen op het Twitterkanaal van de wielerformatie, met bijhorende foto.

"Na een check-up en testen heeft ons medisch team wereldkampioen Remco Evenepoel het groene licht gegeven om terug op zijn Specialized-fiets te springen!" Uiteraard zijn ze daar bij de Wolfpack enorm tevreden over en dat laten ze hun renner ook nog eens expliciet weten.

After a check-up and tests, our medical team have given World Champion @EvenepoelRemco the all clear to get back on his @iamspecialized bike!



We can't wait to see you racing again soon, Remco



