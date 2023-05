Lukt het deze keer wel voor Wout van Aert? Serge Pauwels komt met uitstekend nieuws over het WK

Wout van Aert is nog op hoogtestage in de Sierra Nevada, maar kijkt al uit naar de komende Tour. Daarna volgt nog een belangrijk doel: het WK.

De Ronde van Zwitserland (11-18 juni) is de eerstvolgende wedstrijd van Wout van Aert. Daarna volgen nog het BK tijdrijden (22 juni) en het BK op de weg (25 juni) voor hij naar de Tour trekt (1-23 juli).

Na de Tour volgt dit jaar snel het WK. In Glasgow neemt Van Aert eerst deel aan de wegrit (6 augustus), daarna ook aan het tijdrijden (11 augustus). Van Aert ging het parcours een paar weken geleden al een eerste keer verkennen.

Blij met WK-parcours

Dat deed hij onder meer met Serge Pauwels, performance manager bij de Belgische wielerbond. "Hij is 's avonds ingevlogen, heeft 's ochtends de verkenning van de tijdrit gedaan en is nadien nog in Glasgow zelf op het parcours van de wegrit geweest", zei Pauwels bij Wuyts & Vlaeminck.

"Hij was heel relaxed. Ik denk dat hij heel blij was met hoe het parcours in Glasgow eruit ziet", zei Pauwels nog. Van Aert werd vorig jaar 4de op het WK op de weg, in 2020 werd hij al eens tweede.