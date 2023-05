Arnaud Démare klopt Belg in de Boucles de la Mayenne

Arnaud Démare heeft de 2e etappe in de Boucles de la Mayenne gewonnen. Hij klopte in een massasprint Milan Menten. Oier Lazkano blijft leider.

In de Boucles de la Mayenne waren we aanbeland aan de voorlaatste etappe. Het was een relatief vlakke onderneming van ruim 181 km. De aankomst lag in Meslay-du-Maine na 2 plaatselijke ronden.

Het duurde lange tijd, maar uiteindelijk kon toch een vluchtersgroepje wegrijden. 3 renners kozen het hazenpad en reden al snel 2 minuten bij elkaar. Deze keer wou het peloton zich niet laten verrassen en er kwam al snel controle. Op ruim 60 km van de streep werden ze alweer gegrepen.

Al snel ontstond een nieuwe kopgroep. Opnieuw reed een trio weg. Ze kregen ongeveer een minuut voorsprong, maar ook zij werden ruim op tijd gegrepen. Zo gingen we naar een massasprint.

Groupama-FDJ deed uitstekend voorbereidend werk voor Arnaud Démare die het ook afmaakte. Hij won voor Milan Menten en Arvid de Kleijn. Dries Van Gestel werd 8e. Oier Lazkanon blijft leider.