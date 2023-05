Ex-wereldkampioene Elisa Balsamo kent een zwaar verdict na een val

Tijdens de openingsrit van de RideLondon Classique kwam Elisa Balsamo ten val. Eerst leek het erop dat het niet ernstig was, maar toch werd ze voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

Daar bleek dat het toch erger was dan gedacht. Balsamo had immers enkele breuken opgelopen. Zo had ze een breuk in haar linkerpols en breuken in haar linker- en rechterkaak. De ex-wereldkampioene moest geopereerd worden.

Zo zal Balsamo dit seizoen een tijdje aan de kant staan. Dit seizoen boekte ze al 2 ritzeges in de Ronde van Valencia. Verder werd ze 2e in Brugge-De Panne en de Trofeo Alfredo Binda. In 2021 werd ze wereldkampioene.

Medical update on Elisa Balsamo:



After crashing out of Ride London Stage 1, Elisa was taken to hospital as a precaution and for further examination. X-Rays and scans revealed that she has suffered a fracture of the left scaphoid bone as well as fractures of both the left and… pic.twitter.com/Kls3qTpCtg