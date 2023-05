José De Cauwer hekelt de tactiek van Jumbo-Visma: "Je laat Primoz Roglic in de steek"

Primoz Roglic heeft op Geraint Thomas wat tijd goedgemaakt. Al vindt José De Cauwer dat dat wat meer had kunnen geweest zijn. Daarvoor zat de tactiek van Jumbo-Visma iets tussen.

Tijdens de rit naar Tre Cime di Lavaredo bepaalde INEOS Grenadiers lange tijd het tempo. De vroege vlucht kreeg voldoende voorsprong om uit de greep van de groep der favorieten te blijven.

Primoz Roglic had op het einde nog het beste eindschot en liep nog 3 seconden in op roze trui Geraint Thomas. Ei zo na pakte Roglic en passant nog eens 4 bonificatieseconden mee, maar Magnus Cort kon nog net voor Roglic finishen.

In het Giromagazine van Sporza was de conclusie al snel dat het een gemiste kans was voor Jumbo-Visma. Het team had beter voor de ritzege gegaan en dan had Roglic altijd minstens 4 bonificatieseconden gehad.

"Het was geen risico om voor de ritzege te gaan", vindt José De Cauwer. "Ik zie het veeleer als een verplichting die je hebt om Roglic te helpen. Met deze ploegtactiek heeft Jumbo-Visma hem in de steek gelaten."