Thibau Nys verbaast zichzelf met sterke prestatie in de proloog in de Ronde van Noorwegen

Thibau Nys heeft in de Ronde van Noorwegen een uitstekende proloog afgewerkt. Op een steile slotklim eindigde hij als 6e.

De Mount Flöyen was het decor van de proloog in de Ronde van Noorwegen. Die berg was 3,5 km lang en ging 8,7% omhoog.

Thibau Nys werkte een sterke proloog af en eindigde als 6e op 30 seconden van winnaar Ben Tulett. Daarmee verbaasde hij zichzelf.

"Misschien verlies ik een paar seconden door wat kleine foutjes in de bochten op de klim", vertelde Nys meteen na de finish via de kanalen van Trek-Segafredo. "Maar ik denk dat ik een vrij goeie tijdrit gereden heb. Ik ben heel tevreden. Al kon ik misschien nog 4 of 5 seconden rapper. Maar mijn waarden zijn heel goed."