🎥 Imposante Thibau Nys slaat toe in de Ronde van Noorwegen en pakt zijn eerste profoverwinning

Thibau Nys (20) heeft in de Ronde van Noorwegen zijn eerste profzege geboekt. Hij was sneller dan de Edward Planckaert en Ben Tulett.

Thibau Nys was de afgelopen dagen al sterk bezig in de Ronde van Noorwegen met een zesde en een vierde plaats. En in de tweede rit in lijn was hij de beste, zijn eerste profoverwinning.

Dries De Bondt was de laatste overblijver van een vroege vlucht en werd op zo'n drie kilometer van de meet gegrepen. Alexander Kristoff liet in de laatste kilometer nog een gat vallen voor zijn ploegmaat Rasmus Tiller.

De Noorse kampioen hield lang stand, maar de slotkilometer liep gemiddeld 5,5% op en dat werd hem teveel. Jasper Stuyven reed uiteindelijk het gat dicht en zette Thibau Nys perfect af.

Nys spurtte imposant naar de overwinning, Edward Planckaert werd op een seconde tweede. De Brit Ben Tulett werd derde. In het klassement schuift Nys op naar de derde plaats. De Ronde van Noorwegen eindigt maandag.

