🎥 Ryan Kamp geeft update over zijn blessures na zware val in Ruddervoorde en excuseert zich ook

Het nieuwe veldritseizoen is voor Ryan Kamp nog geen succes geworden. In Ruddervoorde kwam hij zwaar ten val bij de start en moest hij opgeven.

In Beringen was er het veelbesproken incident met Iserbyt, in Essen kreeg Ryan Kamp ook te maken met materiaalpech. Hij werd vol in zijn achterwiel gereden, waardoor hij met een lekke band en gescheurde velg achterbleef.

In Beringen en Essen kon Kamp nog uitrijden, dat was in Ruddervoorde niet het geval. Kamp schoot net na de start uit zijn klikpedaal en viel hard op asfalt. De Nederlander werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Kamp heeft op zijn sociale media een update gegeven. "Ik stap net uit het ziekenhuis en de resultaten waren gelukkig goed. Ik heb geen grote blessures en geen breuken", schrijft de Nederlander op Instagram.

Excuses van Kamp

"Het spijt me heel erg voor alle betrokken renners. Ik weet niet wie er samen met me gevallen is, maar ik hoop dat jullie allemaal oké zijn! Nu is het tijd om het lichaam te laten herstellen. Hopelijk zit ik snel weer op de fiets."

Zaterdag staat in Nederland de Exact Cross in Heerderstrand op het programma, zondag de tweede manche van de Superprestige in Overijse. Daar staat Kamp wellicht weer aan de start.