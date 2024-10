Urska Zigart verklaart haar opvallende keuze voor AG Insurance-Soudal: "Dat was meteen duidelijk"

Patrick Lefevere had de transfer van Urska Zigart naar AG Insurance-Soudal al maanden geleden aangekondigd, maar die is nu eindelijk officieel. De Sloveense ziet nog veel ruimte voor verbetering bij zichzelf.

De voorbije vier jaar reed Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar, voor het Australische Liv AlUla Jayco en de voorgangers van dat team. Nu heeft ze voor twee jaar getekend bij AG Insurance, de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step.

"Wat me aantrok om bij AG Insurance-Soudal te komen, was dat ik alleen maar goede dingen over het team had gehoord. Toen ze contact met me opnamen, was ik meteen geïnteresseerd om naar hen te luisteren", zegt Zigart over haar keuze voor het Belgische team.

"Ik werd direct aangetrokken door hun visie en hoe ze mij in hun team zagen. Het was duidelijk dat ze een goed beeld hadden van hoe ik als renster en als persoon in het team zou passen", stelt Zigart.

Doelen Zigart bij AG Insurance-Soudal

"Mijn persoonlijke doelen voor het seizoen 2025 zijn om door te blijven groeien zoals ik de afgelopen jaren heb gedaan en deze opwaartse lijn voort te zetten. Ik heb laten zien dat ik dicht bij de toppers kan komen in zware klimwedstrijden."

"Ik wil dat echt verder verkennen en zien hoe ver ik kan komen wanneer de kans zich voordoet. Op basis van de gesprekken die ik heb gehad, denk ik dat ik hier in alle opzichten kan groeien. Ik wil me vooral verbeteren op heuvelachtig terrein en blijven werken aan mijn tijdrit."

"Het is inmiddels vier jaar geleden sinds mijn laatste verandering van team. Het was moeilijk om na te denken over verandering, want verandering brengt nieuwe mensen, relaties, een nieuwe uitrusting en nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar verandering kan ook groei brengen."