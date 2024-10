Niels Albert zag liever alternatieve straf voor Eli Iserbyt: "Dat vinden renners veel erger"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt moet uiteindelijk geen drie maar twee crossen schorsing uitzitten. Toch vindt Niels Albert nog altijd dat een schorsing niet de ideale straf was.

Voor zijn trap op de fiets en stamp op het achterwiel en de derailleur van Ryan Kamp in Beringen kreeg Eli Iserbyt van de UCI dus een week schorsing en een geldboete van 2500 Zwitserse frank. Zaterdag mag Iserbyt dus weer crossen.

Door zijn schorsing miste Iserbyt wel de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde. Daardoor mag Iserbyt de eindzege in Superprestige dus vergeten én is er ook een deel van de spankracht weg.

Albert wilde hoge boete en geen schorsing

Daarom vindt Niels Albert een schorsing nog altijd een bijzonder zware straf. Hij had daarom ook voor een boete gekozen. "Een echte boete, een zware boete. 15.000 euro", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws.

Daarmee zou de UCI volgens Albert een signaal geven dat het menens is. En wordt Iserbyt getroffen waar het voor een sporter het meest pijn doet, namelijk in zijn portefeuille. Iserbyt kreeg naast zijn schorsing dus ook een boete.

"Wees maar zeker dat zo’n bedrag afschrikt. Renners vinden dat veel erger dan een weekendje niet kunnen koersen", stelt Albert. Al zal zijn weekend schorsing en de gevolgen in Superprestige ook wel pijn doen in de portefeuille van Iserbyt.