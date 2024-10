Amper 21-jarige veldrijder van Alpecin-Deceuninck valt al stevig in de prijzen en treedt in voetsporen van Puck Pieterse

Het is lang geen toeval dat renners van Alpecin-Deceuninck met prijzen naar huis gaan. Dat beperkt zich niet enkel tot Mathieu van der Poel.

Het is wel zo dat Mathieu van der Poel opnieuw verkozen is tot beste Nederlandse wielrenner van het jaar. Dat is gebeurd tijdens het jaarlijkse wielergala in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar werden ook nog wel andere prijzen uitgedeeld. Zo was het uitkijken naar welke grote belofte in de bloemetjes gezet ging worden met de verkiezing Talent van het Jaar.

Het is Tibor del Grosso die verkozen is tot Talent van het Jaar en de Gerrie Knetemann Trofee in ontvangst mocht nemen. De jongeman uit Eelde kleurt al enkele jaren de jeugdcategorieën in het veldrijden en doet dat als veldrijder voor Alpecin-Deceuninck. Het voorbije veldritseizoen kroonde hij zich bij de beloften tot winnaar van de Wereldbeker.

Winst in Wereldbeker veldrijden

Hij stelde zijn eindzege in dat klassement veilig door de Wereldbekercrossen in Hoogerheide en Tabor te winnen. Het Alpecin Deceuninck Development Team geeft hem ook de kans om zich te ontwikkelen als wegrenner. Ook op de weg heeft de 21-jarige renner zich in 2024 laten spreken, bijvoorbeeld door het winnen van de Gran Premio New York City, een 1.2-koers.

Ook in het najaar presteerde hij nog sterk, met een top 15 in de Muur Classic Geraardsbergen en de Super 8 Classic. Door de optelsom van die prestaties haalde hij het van onder meer Shirin van Anrooij in de categorie Talent van het Jaar. Del Grosso volgt op de erelijst zijn teamgenote Puck Pieterse op, die we ook kennen uit de cross.

Van der Poel en Del Grosso delen in de vreugde

Naast Van der Poel (beste renner), Marianne Vos (beste renster) en Tibor del Grosso (beste talent) werden ook baanwielrenners Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gehuldigd als ploeg van het jaar.