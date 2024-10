Interim-bondscoach Angelo De Clercq onthult zijn selectie met drie kopmannen voor het EK veldrijden

Door het vertrek van bondscoach Sven Vanthourenhout en in afwachting van een nieuwe bondscoach neemt assistent-bondscoach Angelo De Clercq het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra voor zijn rekening.

Bij de mannen elite rekent De Clercq op Toon Aerts, Eli Iserbyt, Gerben Kuypers, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, tweevoudig titelverdediger Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure. Witse Meeussen en Toon Vandebosch zijn de reserves.

Bij de vrouwen zijn Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot de vier Belgische vertegenwoordigers, reserves zijn er niet. Ook voor de jeugdcategorieën werden de namen bekendgemaakt.

De meisjes junioren zijn Sanne Laurijssen en Zita Peeters (geen reserves), bij de jongens junioren komen Lars Daelmans, Giel Lejeune, Arthur Van Den Boer en Mats Vanden Eynde (geen reserves) in actie.

Bij de vrouwen U23 gaat het om Nette Coppens en Fleur Moors (geen reserves), bij de mannen U23 komen Yordi Corsus, Kay De Bruyckere, Aaron Dockx en Jente Michels (geen reserves) aan de start.

We've made our Elite selection for the upcoming UEC Cyclo-cross European Championships in Pontevedra 🇪🇸 | https://t.co/MGvmsp2c2j#EuroCross24 pic.twitter.com/Ht3Uxk9zUn