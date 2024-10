Lotte Kopecky relativeert het feit dat ze geschiedenis schrijft: "Het zegt wel iets, maar anderzijds..."

Lotte Kopecky mag zich de beste renster van 2024 noemen, want ze sloot het seizoen af als nummer één van de wereld. Ze is de eerste Belgische die daar in slaagt.

Door haar rit- en eindzege in de Simac Ladies Tour sprong Lotte Kopecky nog over Demi Vollering in de Women's World Tour, het officiële regelmatigheidsklassement over het volledige wielerjaar 2024 op basis van UCI-punten.

Kopecky was al zeker van de eerste plaats op de UCI-ranking, een som van de UCI-punten over een periode van 52 weken. Die eerste plaats kan ze volgend jaar weer verliezen, de eindzege in de Women's WorldTour blijft op haar naam staan.

Kopecky wil positie niet zomaar afgeven

"Die ranking zegt wel iets, maar anderzijds heeft iedereen zijn sterktes op bepaalde terreinen", zegt Kopecky bij Sporza. "Ik denk dat ik een heel mooi seizoen beleefde en de ranking dat ook aantoont."

Kopecky denkt wel dat er nog enkele rensters op gelijke hoogte staan, maar ze wil haar eerste plaats op de UCI-ranking niet zomaar afstaan. "Ik wil die status proberen voort te zetten de komende jaren."

Al zal beter doen dan dit jaar voor Kopecky bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Ze won onder meer de UAE Tour, Strade Bianche, Parijs-Roubaix, de Tour of Britain, het WK op de weg en werd tweede in de Giro.

Women's World Tour

1. Lotte Kopecky 4.596 punten

2. Demi Vollering (NL) 4.182,3 punten

3. Elisa Longo Borghini (ITA) 3.327,1 punten

UCI-ranking

1. Lotte Kopecky 6.389 punten

2. Demi Vollering (NL) 5.011 punten

3. Elisa Longo Borghini (ITA) 4.798 punten