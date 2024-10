Niels Albert blijft kritisch voor nieuwe Wereldbeker veldrijden: "Dat is niet bepaald correct"

Het nieuwe veldritseizoen is ondertussen al twee weken oud. Op de start van de Wereldbeker is het echter nog een maand wachten.

De UCI en organisator Flanders Classics hebben de Wereldbeker veldrijden dit seizoen wat hertekend. De twaalf manches in plaats van veertien manches zitten nu gebald tussen eind november en eind januari.

Daarmee hopen de UCI en Flanders Classics op de deelname van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan zoveel mogelijk manches. Zij tekenden hun programma de voorbije jaren uit in die periode.

Albert kritisch voor kalender Wereldbeker

Niels Albert begrijpt dat, maar ziet wel dat het gevolgen heeft voor de rest van de kalender. "Zo creëer je natuurlijk het beeld dat al de rest er, cru gesteld, niet meer toe doet. Wat niet bepaald correct is", zegt hij bij HLN.

De kalender wordt zo bijzonder druk in die twee maanden, Albert vraagt zich af of dat niet beter kon gespreid worden. Hij zou zelf de Wereldbeker durven doortrekken tot na het WK, zoals de Ronde van Lombardije op de weg.

"Nu is het na de regenboogstrijd, met alle respect voor de crossen in die periode, enkel nog wat 'rondboemelen'. En kalft de aandacht zwaar af." Na het WK staat nog één manche in de Superprestige en twee manches in de X2O Badkamers Trofee op het programma.