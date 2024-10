Thibau Nys trekt er nu al een streep door: "Daar ben ik niet mee bezig"

Thibau Nys is niet goed aan het veldritseizoen begonnen met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde. Al trekt hij zich van klassementen opnieuw niets aan.

Thibau Nys wil dit seizoen meestrijden voor overwinningen in het veldrijden, maar dat lukt voorlopig niet. Nys werd tijdens zijn voorbereiding stevig ziek en is nog altijd op zoek naar zijn beste vorm.

Dat resulteerde dus in een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde. Die laatste cross telde mee voor de Superprestige, waar Nys na één manche dus op een dertiende plaats staat met drie punten.

Nys houdt geen rekening met klassementen

Al is Nys daar zelf niet zo mee bezig. "Dat eindklassement is sowieso heel moeilijk, omdat ik waarschijnlijk stop na het WK (op 3 februari in Liévin, nvdr.)", zei Nys bij Sporza. "Het wegseizoen komt er dan natuurlijk aan."

"Dus daar ben ik voorlopig niet mee bezig", zei Nys nog. De laatste manche van de Superprestige wordt op 8 februari gereden. Ook vorig seizoen liet Nys de klassementen schieten en focuste hij vooral op een goed resultaat in de wedstrijden.

Vorig seizoen reed Nys amper twee van de acht manches in de Superprestige en werd hij 16de in het eindklassement. In de Wereldbeker reed Nys 10 van de 14 manches en werd hij tiende, in de X2O Trofee reed Nys drie van de acht manches en werd hij 18de in het eindklassement.