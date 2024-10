🎥 Kleine leegloop bij Kopecky en co: na Vollering vertrekt ook andere topper bij SD Worx-Protime

Niet alleen Demi Vollering vertrekt bij SD Worx-Protime. Ook de Zwitserse Marlen Reusser trekt de deur achter zich dicht bij de ploeg van Lotte Kopecky.

SD Worx-Protime kondigde dit voorjaar de contractverlengingen van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes tot eind 2028 aan. Dat heeft een stevige hap uit het budget genomen, want er vertrekken ook enkele toppers.

Want niet alleen Demi Vollering vertrekt, maar ook Marlen Reusser. De Zwitserse won vorig jaar de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Zwitserland en Gent-Wevelgem. Reusser werd ook al drie keer Europees kampioen tijdrijden.

Reusser vertrekt bij SD Worx-Protime

"Bedankt SD Worx-Protime voor de voorbije drie jaar. Er waren enorme ups en downs, maar de ondersteuning was hoe dan ook hetzelfde. Ik ben hier en voor nog veel meer dingen erg dankbaar voor."

"Bedankt meiden, bedankt personeel, bedankt team! Voor alle ervaringen, het leren en het lachen. Ik wens jullie allemaal het allerbeste! Voor mij is het tijd om volledig te herstellen en verder te gaan! Binnenkort komt er groot nieuws!", schrijft Reusser.

Reusser kwam sinds 19 mei niet meer in actie, in september maakte de Zwitserse bij SRF bekend dat ze chronisch ziek is. De ellende begon in de Ronde van Vlaanderen, waar ze bij een val acht tanden, haar kaak en beide gehoorgangen brak. Reusser miste dit jaar de Spelen in Parijs en het WK in haar land.