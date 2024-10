Mathieu van der Poel voelt zich enorm vereerd en komt met prachtige woorden over concurrent: "Mijn respect is groot"

Zeer vereerd. Zo omschrijft Mathieu van der Poel zelf hoe hij zich voelt na het opnieuw winnen van de trofee voor beste Nederlandse wielrenner van het jaar.

Van der Poel lag in balans met baanwielrenner Harrie Lavreysen. Met zijn verdiensten in het veld, op de weg en op het WK gravel kon Van der Poel uiteraard een brede waaier aan bewonderaars aanspreken. Van der Poel kon er in Utrecht niet bij zijn om zijn prijs te ontvangen maar liet bij Wielerflits wel een dankwoord achter. Via deze site kon ook het publiek zijn stem uitbrengen.

Van der Poel wint nek aan nek-race

"Ik voel mij vereerd om voor de vierde keer in mijn carrière de titel van Wielrenner van het Jaar in de wacht te slepen. Ik heb begrepen dat het een nek aan nek-race is geworden met Harrie Lavreysen, maar dat het net mijn kant is opgevallen. Ik wil benadrukken dat mijn respect voor Harrie groot is. Wie drie keer goud pakt op de Spelen, had absoluut niet misstaan met deze Trofee."

Dat de keuze uiteindelijk toch naar Van der Poel is gegaan, heeft mogelijk iets met zijn veelzijdigheid te maken. "Ik mag zelf uiteraard ook terugblikken op een geweldig 2024, met wereldtitels in het veld en gravel en met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in de regenboogtrui. Prestaties waar ik trots op ben."

Van der Poel enorm dankbaar

Deze individuele onderscheiding kan Van der Poel opvatten als een extra motivatie om er volgend jaar weer helemaal te staan." Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij de voorbije weken zijn stem heeft gegeven. Ik kijk er nu al naar uit om mij ook in 2025 opnieuw van mijn beste zijde te laten zien en deze titel alle eer aan te doen", verzekert hij.

Van der Poel wenste de aanwezigen in Utrecht uiteraard ook nog een fijne avond op het wielergala waar verschillende awards werden uitgereikt.