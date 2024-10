Financiële domper voor Evenepoel, Kopecky en co: Belgian Cycling neemt drastische beslissing

Het Belgische wielrennen is bijzonder succesvol, met medailles bij de vleet. Maar dat succes heeft ook een financiële keerzijde, waardoor Belgian Cycling moet ingrijpen.

Op alle kampioenschappen samen pakte Lotte Kopecky dit jaar maar liefst negen medailles. Dat leverde haar maar liefst 62.000 euro aan premies en prijzengeld op. Maar in 2025 zal dat een pak minder worden.

Belgian Cycling herschikt namelijk zijn budgetten, dat meldt Het Nieuwsblad. Terwijl Kopecky voor haar wereldtitel op de weg dit jaar nog een premie van 25.000 euro kreeg, in 2022 was dat nog 50.000 euro, valt die premie volgend jaar weg.

Premie in alle disciplines geschrapt

In alle disciplines van het wielrennen verdwijnen de medaillepremies van Belgian Cycling. Op de weg, in het veldrijden, BMX, mountainbike en het baanwielrennen. De renners zullen het moeten doen met het prijzengeld van de UCI of de UEC.

De kosten voor de premies lopen gewoon te hoog op voor Belgian Cycling om nog langer in stand te houden. In 2023 moest Belgian Cycling 125.576 euro aan premies uitkeren, in 2019 was dat nog maar 42.350 euro.

Toch gaat het niet louter om een besparing. Het geld dat niet uitgekeerd wordt aan premies, gaat Belgian Cycling investeren "in talentdetectie, ontwikkeling en begeleiding richting topsport(prestaties)".