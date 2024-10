Lotte Kopecky kan het niet laten en komt nu al terug op belofte: "Hmm..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nu het WK baanwielrennen erop zit, is Lotte Kopecky eindelijk toe aan vakantie. Ze wil even van de fiets blijven, al zal dat wellicht toch minder lang zijn dan ze eerst had gezegd.

Het seizoen van Lotte Kopecky heeft meer dan tien maanden geduurd. Op 13 januari reed ze op het EK baanwielrennen haar eerste wedstrijd van het seizoen, op 20 oktober haar laatste op het WK baanwielrennen. Nu is het eindelijk tijd voor vakantie voor Kopecky. "Het zal deugd doen, maar het zal ook raar zijn", zei Kopecky bij Het Laatste Nieuws. De voorbije maanden zat ze zo in de focus dat het moeilijk zal zijn om los te laten. Wat Kopecky van plan zal zijn, weet ze nog niet zeker, maar ze trekt wellicht naar het buitenland voor iets avontuurlijk. Kopecky liet al vallen dat ze eens wil bungeejumpen, dat kan dus de komende weken. Kopecky twee of drie weken van de fiets? Voor het WK baanwielrennen stelde Kopecky dat ze haar fiets drie weken niet zou aanraken. Daar lijkt ze nu al wat op terug te komen. "Hmm, toch zeker twee. Maar ik ga zeker lopen. Maandag al, ja", stelde ze. Op 15 en 16 november zien we Kopecky voor het eerst opnieuw op de fiets, tijdens de Ladies Cup op de Zesdaagse van Gent. Daar wordt twee keer aan afvallingskoers en puntenkoers gereden, twee disciplines waarin Kopecky nog zilver pakte op het WK.