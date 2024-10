Mathieu van der Poel gelauwerd en ontvangt mooie prijs voor zijn waanzinnig jaar in de regenboogtrui

Een jaar lang heeft Mathieu van der Poel de regenboogtrui mogen dragen en dat ging gepaard met ijzersterke prestaties, vooral in het voorjaar. Dat levert hem nu nog een mooie prijs op.

De grootste beloning voor Mathieu van der Poel was uiteraard het binnenhalen van de overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het is altijd heel erg straf als een renner die dubbel kan verwezenlijken, ook al deed Van der Poel het er gemakkelijk uitzien. Dat doet de waarde van zo'n prestatie niet afnemen.

In de Ronde was hij wel vermoeid aan de meet, maar hij had er dan ook een heel erg knappe solo opzitten. Die deed hij een week later nog eens fijntjes over, op weg naar de piste van Roubaix. Van der Poel won niet alleen twee Monumenten in een week tijd, hij duldde in beide wedstrijden ook amper tegenstand. Dat klaarspelen in de regenboogtrui, moet machtig zijn.

Van der Poel begon meteen sterk

In het begin van het jaar had hij zich ook al verzekerd van een andere regenboogtrui, door het WK veldrijden te winnen. Ook in Tabor stond er geen maat op hem en loste hij de verwachtingen als torenhoog favoriet helemaal in. Aan het einde van 2024 zou eenzelfde scenario zich ook voltrekken op het WK gravel, met aankomst in Leuven.

Al die verwezenlijkingen hebben er nu toe geleid dat Mathieu van der Poel opnieuw de Gerrit Schulte Trofee gewonnen heeft. Het is voor de vierde keer in zijn carrière dat Van der Poel die trofee in zijn prijzenkast kan zetten. De Gerrit Schulte Trofee is de verkiezing voor beste Nederlandse wielrenner van het jaar en dat was dus ook nu weer Van der Poel.

Marianne Vos wint bij de vrouwen

Hij heeft het in die verkiezing gehaald van baanwielrenner Harrie Lavreysen, die op de Olympische Spelen goed was voor drie keer goud. Bij de vrouwen was Marianne Vos de laureate.