Zijn trainer verklapt: Wout van Aert heeft cruciale rol in het rehabiliteren van belangrijke pion bij Visma-Lease a Bike

Er ligt nog een cruciale rol in het verschiet voor Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike. Niet alleen om zelf voor overwinningen te gaan, maar ook bijvoorbeeld om een ploegmaat er bovenop te helpen.

Ondanks dat zijn eigen jaar bol stond van de valpartijen, heeft Visma-Lease a Bike nog alle vertrouwen in Wout van Aert. Hij heeft in de Vuelta immers bewezen dat hij zijn topvorm nog kan bereiken. Wie dat dit jaar amper heeft aangetoond, is Sepp Kuss. Nochtans is de Amerikaan de winnaar van de Vuelta van 2023. Mathieu Heijboer gaat hierop in bij Rouleur.

Heijboer is de trainer van zowel Van Aert als Kuss. "We zien hem in de toekomst nog klassementen najagen, maar altijd in functie van het team", zegt de Nederlander over Kuss. "Sepp functioneert het beste als hij één van de kopmannen is, niet als hij de enige kopman is. Hij geniet er van als hij de laatste man is voor Jonas Vingegaard, of als hij bijvoorbeeld zoals in Cordoba de rit controleert voor Wout van Aert."

Van Aert betrokken bij ideale strategie

Dat had Kuss deugd gedaan. "Dat is iets waar hij veel aan had. Maar hij is niet iemand die enkel in steun wil rijden, hij wil ook zijn eigen ambities nastreven." Heijboer maakt duidelijk met welke strategie hij het beste uit Kuss wil halen. "Een strategie met twee kopmannen. Of misschien een strategie waarbij Wout van Aert een kopman kan zijn voor ritzeges."

Dat kan hand in hand gaan. Van Aert kan dus wel héél belangrijk worden in de poging van zijn team om Kuss weer naar de top van zijn kunnen te pushen. "Vorig jaar was hij de beste in de Vuelta. Daarna zijn er nieuwe verwachtingen gekomen. Hij is daarmee omgegaan en dat is een heel kwetsbare ervaring geweest', zegt Heijboer over het moeilijke 2024 van Kuss.

Redenen voor mindere vorm Kuss

"We denken dat het lange seizoen 2023 met de drie grote ronden, de aangetaste voorbereiding in de Dauphiné en het missen van de Tour is waarom Kuss niet presteerde zoals gehoopt. We hadden gehoopt op resultaten, maar achteraf gezien zouden we niets anders gedaan hebben."