Bart Wellens onthult met welke Belg rekening moet worden gehouden: "Schrijf maar op"

De jongere renners zullen dit seizoen echt uitdagers worden voor de gevestigde waarden. Bart Wellens ziet onder meer Niels Vandeputte dit seizoen uitblinken.

Eind vorig seizoen boekte Niels Vandeputte (24) zijn eerste twee profzeges in het veld in Lille en Oostmalle. Dit seizoen won Vandeputte ook al in het Franse Brumath en leek in Essen ook op weg naar de zege.

Maar Vandeputte maakte nog een foutje en moest corrigeren met zijn voet en in de sprint zat hij ook nog eens in de foute versnelling. Laurens Sweeck profiteerde en boekte zijn eerste zege in meer dan een jaar tijd.

Wellens verwacht veel van Vandeputte

"Ik denk dat Niels iets te zenuwachtig was", stelt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. "Maar schrijf maar op: Niels is één van de mannen om naar uit te kijken dit seizoen, hij is één van de grootste talenten die er in België rondrijdt."

Volgens Wellens heeft Vandeputte enorme technische capaciteiten, maar hij ziet ook wel nog een werkpuntje voor Vandeputte. "Soms laat hij zijn koppeke wat te rap hangen, maar ook daar zie ik beterschap."

In Ruddervoorde werd Vandeputte ook nog eens tweede, na Joran Wyseure. In Beringen werd Vandeputte ook nog eens derde, in vier crossen dit seizoen viel Vandeputte dus nog niet naast het podium.