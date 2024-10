Nog altijd geen nieuwe ploeg: waarom transfer van Demi Vollering zo lang op zich laat wachten

Tijdens Dwars door Vlaanderen, op 27 maart, maakte ploegleider Danny Stam plots bekend dat Demi Vollering SD Worx-Protime op het einde van het jaar zou verlaten. "Het is een budgettaire kwestie", zei hij bij GCN.

"Iedereen weet dat Lotte Kopecky heeft bijgetekend (tot eind 2028, nvdr.) en dat we hard geprobeerd hebben om Demi aan boord te houden, maar ik denk dat dat geen optie is voor ons", zei Stam nog. Op sociale media kwam er daarna nog wat meer uitleg.

"We hebben Demi een genereus aanbod gedaan en aangegeven dat hierop gereageerd kon worden voor een bepaalde datum. Het management van Vollering heeft hier niet op gereageerd. Daarom gaan wij ervan uit dat Vollering de ploeg zal verlaten aan het eind van het jaar."

Het is ondertussen een publiek geheim dat Vollering naar FDJ-SUEZ trekt, maar die transfer is nog altijd niet officieel bekendgemaakt. De Franse ploeg wacht namelijk nog met de aankondiging door een wissel van fiets in 2025.

FDJ-SUEZ rijdt op dit moment nog op fietsen van Lapierre, maar die zullen in 2025 worden ingeruild voor fietsen van Specialized. Het is wachten tot de sponsordeal met Lapiere afloopt en Vollering als uithangbord van Specialized kan worden voorgesteld bij FDJ-SUEZ.

