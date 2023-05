Lennert Van Eetvelt spoelt moeilijke periode door: "Dit maakt het extra plezant"

Lennert Van Eetvelt heeft een dubbelslag in de Alpes Isère Tour geslagen. Zo sloot hij een moeilijke periode af.

Eind april werd Lennert Van Eetvelt op non-actief gezet. De Franse antidopingagentschap had extra uitleg over een verboden substantie in zijn lichaam nodig. Die was afkomstig van een neusspray, wat hij nochtans bij de controle had vermeld. Toch werd hij op non-actief gezet.

Een maand later was alles uitgeklaard en werd de zaak van tafel geveegd. Zo kon Van Eetvelt opnieuw koersen rijden. Hij startte in de Franse beloftekoers de Alpes Isère Tour. Daar sloeg hij in de voorlaatste etappe een dubbelslag door solo de etappe te winnen.

"Na alles wat de voorbije weken gebeurd is, is het gewoon heel fijn om terug te kunnen koersen", vertelde Van Eetvelt via de kanalen van Lotto Dstny. "Ik was al heel blij dat ik kon starten en al een koers kon rijden, maar om dan ook nog eens te winnen, maakt het extra plezant. Het voelt gewoon bijzonder om opnieuw te doen wat ik graag doe en dat is koersen."