Luxeknecht van Geraint Thomas blijft met een "wat-alsverhaal" achter

Thymen Arensman blijft na de Giro met enkele vragen achter. Dat schreef hij op Instagram.

"Dit is niet hoe we de Giro wilden eindigen", schreef Thymen Arensman op Instragram. Geraint Thomas had in de klimtijdrit naar Monte Lussari 40 seconden verloren en verloor daardoor alsnog het roze aan Primoz Roglic.

Zelf zal Arensman in deze Giro 6e eindigen, terwijl hij voor het team werkte. Een knappe prestatie, maar toch blijft de Nederlander wat met vragen zitten.

"Ik zit met een klein wat-alsverhaal", aldus Arensman. "Wat als mijn ketting in de rit met de muurtjes er niet was afgevallen? En wat als ik niet door een valpartij in het begin van de Giro opgehouden zou geweest zijn."

Al kon Arensman het ook wel relativeren. "Je kan het niet veranderen en er enkel maar van leren. Een 4e plaats was mogelijk, maar ik zou sowieso een top 10-plaats met een eindzege voor Thomas willen inruilen", besloot hij.