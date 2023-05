Zorgt het kleine verschil tijdens de slotrit in de Giro nog voor een strijd voor de roze trui?

De Giro loopt op zijn einde. Het klassement ligt in principe vast, maar bovenaan is er nog een klein verschil. Kan dat voor strijd in de slotrit zorgen?

Primoz Roglic heeft na de klimtijdrit de roze trui. Met enkel nog de slotrit in Rome in het verschiet is de Giro in principe binnen. Tijdens een grote ronde is een slotrit in lijn traditioneel een veredeld criterium. Al is het verschil met Geraint Thomas 14 seconden. Liefhebbers zien zo een mogelijkheid dat er tijdens de slotrit toch misschien een strijd voor het roze komt. Een verschil van 14 seconden kan er snel zijn. José De Cauwer gelooft daar niet in. "Bij een kerel van 21 kan je dat misschien nog verwachten. Die zou nog hemel en aarde willen bewegen", zei hij bij Sporza. "Maar Thomas is al 37. Die heeft er nu al een streep onder getrokken."