📷 Ex-renster Jolien D'hoore heeft fantastisch nieuws te melden: "We zijn nu al in de wolken"

Jolien D'hoore wordt voor het eerst mama. Dat heeft ze op Instagram laten weten. De geboorte is voor november 2023 uitgerekend.

"De laatste weken hadden we een klein geheimpje", schreef Jolien D'hoore op Instagram. "We zijn nu al in de wolken dat ons mooiste avontuur zal beginnen ... in november 2023." De 33-jarige D'hoore zal in november voor het eerst mama worden.

In 2021 besliste D'hoore om op wielerpensioen te gaan. Haar grootste successen boekte ze op de piste. Ze pakte brons in het omnium op de Spelen van Rio in 2016. Ook werd ze samen met Lotte Kopecky Europees kampioen en wereldkampioen in de ploegkoers. Op de weg werd ze 4 keer Belgisch kampioen en won ze Gent-Wevelgem.

Tegenwoordig is D'hoore te vinden in een ploegleiderswagen. Ze is namelijk ploegleider bij AG Insurance-Soudal Quick-Step.