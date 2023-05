🎥 Opnieuw is daar Alexander Kristoff in de Ronde van Noorwegen: hij wint de slotetappe, de eindzege is voor Ben Tulett

Alexander Kristoff heeft de slotetappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Zijn zege in zijn thuisstad Stavanger was voor hem al de 10e ritzege in de Ronde van zijn eigen land. De eindzege in Noorwegen ging naar Ben Tulett.

De slotrit in de Ronde van Noorwegen ging in en rond Stavanger door. Eerst werd er een lange lus ten zuiden van de stad getrokken, waar het peloton ook een helling over moest. Daarna kwamen de renners terug in Stavanger om daar nog 3 plaatselijke ronden te rijden. Op het lokale circuit moesten de renners telkens over de Grisabakken met stroken van meer dan 16%. De aankomst lag er na ruim 151 km. Na enige tijd konden uiteindelijk toch 9 renners een vroege vlucht vormen. Daarbij zaten onder meer Dries De Bondt, Robbe Ghys en Arno Claeys. Ze kregen maximaal 2 minuten voorsprong van het peloton. De kopgroep kwam op het lokale circuit en daar werd het groepje uitgedund. Ook zakte de voorsprong snel. De Bondt wou nog zo lang mogelijk uit de greep van het peloton blijven, maar uiteindelijk moest ook hij zich gewonnen geven. Zo kwamen we met het peloton aan de laatste keer de Grisabakken. Mike Teunissen viel daar aan, maar hij kon niet wegraken. Zo gingen we naar een massasprint. Uno-X trok voor Alexander Kristoff de sprint goed aan en de Noor kon het voor eigen volk nog net afmaken. Goed voor zijn 10e ritzege in Noorwegen. Tobias Lund Andresen werd nipt 2e en Jordi Meeus 3e. De eindzege van Ben Tulett kwam niet meer in gevaar. 🚴🇳🇴 | Het is close, heel close, maar uiteindelijk wint Alexander Kristoff voor eigen publiek de sprint in Stavanger! 🤌💨 #TourofNorway



