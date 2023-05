Bij Lennert Van Eetvelt valt er na zijn zege heel wat van zijn schouders: "Nu kan ik dit volledig achter me laten"

Lennert Van Eetvelt heeft de Alpes Isère Tour gewonnen. Zo laat hij een moeilijke periode volledig achter zich.

Voor de slotrit in de Alpes Isère Tour had Lennert Van Eetvelt al een comfortabele voorsprong in het klassement en in de slotrit gaf hij de eindzege nog wat meer glans door ook de laatste etappe solo te winnen.

Van Eetvelt reed samen met Oscar Onley, de nummer 2 in de stand, weg. "Maar op het einde merkte ik dat ik nog wat over had en daardoor besloot ik om naar de zege op zoek te gaan", vertelde de jonge Belg na afloop via Lotto Dstny. "

Tijdens de koers leek het gemakkelijk te gaan, maar dat was het eigenlijk niet. Van Eetvelt kende moeilijke weken, nadat hij na een administratief misverstand door een vermeende dopinginbreuk op non-actief werd gezet.

"Maar nu kan ik dat volledig achter me laten", ging Van Eetvelt verder. "Ik vertelde eerder al dat ik zo blij ben dat ik opnieuw kan koersen. Dat doet zo veel deugd en het is fijn om gewoon te doen waar ik goed in ben."

"Het stemt me ook heel tevreden dat mijn vele trainingsarbeid van de voorbije maanden heeft geloond en dat ik hier met 2 overwinningen en het eindklassement naar huis mag", besloot Van Eetvelt.