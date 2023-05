Het SD Worx van Lotte Kopecky en Demi Vollering: ploegleider Lars Boom verklaart het succesjaar

SD Worx is aan een straf jaar bezig. Het team zit al aan 32 zeges dit seizoen en we zijn nog maar eind mei. Ploegleider Lars Boom geeft aan van waar al die successen komen.

Lotte Kopecky en vooral Demi Vollering domineren al het volledige seizoen. Tel daar ook nog eens de sprintzeges van Lorena Wiebes bij en je zit al snel aan een groot aantal overwinningen. SD Worx pakte dit seizoen al 32 zeges. Dat is al veel meer dan in 2022 toen het 19 zeges boekte.

"We hebben de afgelopen maanden enorm hard getraind en daarnaast hebben we veel plezier met elkaar", verklaar ploegleider Lars Boom het succes bij de NOS. "Afgelopen winter is daar het fundament voor gelegd. Er zijn een aantal rensters die goed binnen de ploeg passen, bijgekomen, waardoor de sfeer beter is."

DOOR HET VUUR

Die goede sfeer is belangrijke factor. Zo krijgt af en toe een knecht ook de kans om de zege te pakken. "Dan gaan ze later voor hun kopvrouw door het vuur", ging Boom verder. "Ze hebben allemaal iets voor de ander over en krijgen dat ook terug van elkaar. Daardoor zitten we in een goede flow."

Een perfect voorbeeld daarvan is de Thüringen Ladies Tour waar SD Worx elke etappe won. Ook was dat telkens met een andere renster.

SD Worx telt eind mei al 32 zeges. Waar gaat dat eindigen? "Ik hoop op net iets meer dan 40 zeges", aldus Boom. "Dan gaat een van onze mecaniciens een tatoeage laten zetten." Aan het huidige tempo kan die tattoo er snel komen. Er staan nog heel wat koersen op het programma met onder meer de Giro en de Tour.