Laat Mark Cavendish straks Eddy Merckx achter zich in de Tour? Dit is wat José De Cauwer ervan denkt

Mark Cavendish moest tot de laatste dag van de Giro wachten om zijn ritzege te pakken. Kan hij nu ook in de Tour toeslaan en die 35ste ritzege pakken?

Het is voor Mark Cavendish weer zoeken bij Astana. Terwijl hij bij Quick-Step kon rekenen op een uitstekende trein in de sprint is die er bij Astana amper. Gelukkig was er Geraint Thomas in de Giro.

In de Tour is Cavendish momenteel mederecordhouder met Eddy Merckx wat het aantal ritzeges betreft. Met een 35ste ritzege kan hij dus straks alleen recordhouder worden.

Maar op hulp zoals van Thomas moet Cavendish in de Tour niet rekenen. En in de Tour komen er dan nog eens sterke sprinttreinen bij met de ploegen van Jakobsen, Groenewegen en Philipsen.

Velen geloven nu echter weer in de kansen van Cavendish voor die ene ritzege in de Tour, ook José De Cauwer. "Het is weer allemaal mogelijk met een goede positionering en het juiste wiel kiezen", zegt hij bij Sporza. "Hij kan zeker alleen recordhouder worden. Het zou zomaar eens kunnen."