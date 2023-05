Meesterknecht van Primož Roglič lyrisch over zijn kopman: "Dat onderscheidt hem van de rest"

Sepp Kuss is al jarenlang een meesterknecht van de kopmannen bij Jumbo-Visma. Hij is dan ook lyrisch over zijn kopman Primož Roglič.

Sepp Kuss was misschien wel bij de beste klimmers in de Giro, dat bewees hij in de zware bergetappes voor zijn kopman Primož Roglič en de Amerikaan werd ook nog 6de in de loodzware klimtijdrit naar Monte Lussari.

Jumbo-Visma won in totaal nu 5 keer een grote ronde. De Vuelta in 2019, 2020 en 2021, de Tour in 2022 en dit jaar dus de Giro. En Sepp Kuss maakte telkens deel uit van de winnende ploeg.

Bewondering voor Roglič

"Ik was erbij tijdens de sleutelmomenten van de Giro, maar uiteindelijk was het aan Primož en hij leverde een prestatie. Het was prachtig om te zien", zegt Kuss bij Cyclingnews.

En Kuss heeft nog meer mooie woorden voor Roglič. "Hij is zo'n vechter en ik denk dat hij daarom een echte kampioen is. Vooral de manier waarop hij alle tegenslagen overwint die hij in zijn carrière heeft gehad."

"Hij heeft veel overwinningen behaald, laten we dat niet vergeten, en hij laat winnen soms gemakkelijk lijken, maar de manier waarop hij de dieptepunten overwint, onderscheidt hem van de rest."