OFFICIEEL: Grote verandering voor Thibau Nys en co bij Trek-Segafredo vlak voor de Tour

Het nieuws was er al even, maar de ploeg heeft het nu ook bevestigd. De Duitse supermarktketen Lidl wordt vanaf 30 juni de hoofdsponsor van wielerteam Trek-Segafredo.

Het nieuws raakte al voor de Giro bekend, maar over een maand is het zover: Trek-Segafredo wordt Lidl-Trek. De naamsverandering komt er op 30 juni, een dag voor de start van de Tour.

Lidl heeft al geschiedenis in het peloton. De Belgische tak van de supermarktteken was van 2016 tot 2021 al cosponsor bij de ploeg van Patrick Lefevere. En het is ook al partner van Flanders Classic.

"We zijn enthousiast om te werken met een team dat niet enkel topprestaties wil leveren in het wielrennen, maar ook atleten op een duurzame manier wil laten ontwikkelen in een familiecultuur", zegt Jeroen Bal van Lidl.

De ploeg krijgt uiteraard ook nog een nieuwe uitrusting waarmee er in de Tour voor het eerst zal worden gereden. Dat shirt wordt in een van de komende weken onthuld. Bij de ploeg rijden er met Edward Theuns, Jasper Stuyven, Thibau Nys en Otto Vergaerde vier Belgen.